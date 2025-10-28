Anzeige
Dienstag, 28.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Atomkraft feiert Comeback: Uran wird wieder zum strategischen Rohstoff - Anleger stehen Schlange
WKN: A3DSK8 | ISIN: DE000A3DSK87 | Ticker-Symbol: EM6
München
28.10.25 | 08:51
1,200 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Kunststoffe/Verpackungen
Aktienmarkt
Sonstige
Dow Jones News
28.10.2025 20:21 Uhr
237 Leser
PTA-Adhoc: energenta AG: energenta AG plant Übernahme der MBA Polymers AG gegen Ausgabe neuer Aktien - Beschlussfassung über Kapitalerhöhung am 8. Dezember 2025 vorgesehen

DJ PTA-Adhoc: energenta AG: energenta AG plant Übernahme der MBA Polymers AG gegen Ausgabe neuer Aktien - Beschlussfassung über Kapitalerhöhung am 8. Dezember 2025 vorgesehen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

energenta AG: energenta AG plant Übernahme der MBA Polymers AG gegen Ausgabe neuer Aktien

Beschlussfassung über Kapitalerhöhung am 8. Dezember 2025 vorgesehen

Münster (pta000/28.10.2025/19:45 UTC+1)

Münster, den 28. Oktober 2025 - Der Vorstand der energenta AG ("Gesellschaft") hat heute beschlossen, der Hauptversammlung der Gesellschaft, die am 8. Dezember 2025 stattfinden wird, die Übernahme der MBA Polymers AG, München, vorzuschlagen. Die Übernahme soll durch Ausgabe neuer Aktien im Wege einer Sachkapitalerhöhung gegen Einbringung sämtlicher Aktien der MBA Polymers AG erfolgen.

Zu diesem Zweck soll das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 8,5 Mio. durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien erhöht werden. Die neuen Aktien sollen ausschließlich an die bisherigen Aktionäre der MBA Polymers AG ausgegeben werden.

Mit der geplanten Transaktion verfolgt die energenta AG das Ziel, ihre Marktposition im Bereich Kunststoffrecycling strategisch auszubauen und das operative Geschäft durch die Integration der MBA Polymers AG deutlich zu erweitern.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt des Kapitalerhöhungsbeschlusses der Hauptversammlung, der Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister sowie der weiteren zur Umsetzung erforderlichen Vertragsabschlüsse.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      energenta AG 
           Ermlandweg 14 
           48159 Münster 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Klaus Niemeyer 
Tel.:         +49 251 5085 3949 
E-Mail:        info@energenta.ag 
Website:       www.energenta.ag 
ISIN(s):       DE000A3DSK87 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in München

[ source: https://www.pressetext.com/news/1761677100144 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2025 14:45 ET (18:45 GMT)

© 2025 Dow Jones News
