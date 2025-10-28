Paris/London - An den europäischen Börsen haben die Anleger am Dienstag weitere Rekordstände gefeiert. Während der britische FTSE 100 («Footsie») seine Rally mit einer Bestmarke krönte, gelang nun auch dem spanischen Leitindex Ibex 35 ein Rekordhoch. Das letzte liegt fast genau 18 Jahre zurück. An den übrigen Aktienmärkten herrschte dagegen Zurückhaltung. Die meisten Indizes gaben minimal nach. Die geringen Handelsspannen etwa beim EuroStoxx 50 und ...

