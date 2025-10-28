Kingston - Als Hurrikan der höchsten Kategorie 5 ist der Wirbelsturm «Melissa» mit voller Kraft auf Jamaika getroffen. Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 295 Kilometern pro Stunde erreichte «Melissa» nahe der Ortschaft New Hope die Südwestküste des Karibikstaats, wie das US-Hurrikanzentrum NHC in Miami mitteilte. Es ist demnach einer der stärksten Hurrikane, die je im Atlantik aufgetreten sind. Die Lage sei extrem gefährlich und lebensbedrohlich. ...

