Berenberg erklärt den Luxus-Superzyklus für beendet. China bleibt schwach, die Nachfrage junger Käufer sinkt. Wachstum künftig nur zwei bis drei Prozent.Der chinesische Konsument bleibt der entscheidende Hebel für die globale Luxusgüterindustrie. Während einige Investoren aus besser als erwarteten Zahlen in China im dritten Quartal 2025 bereits eine Trendwende ableiten, widerspricht die Privatbank Berenberg dieser optimistischen Sicht. Die Analysten sehen das goldene Zeitalter ungebremsten Luxuswachstums als beendet. Optimisten verweisen auf starke Ergebnisse großer Konzerne und ein anhaltend dynamisches Geschäft in den USA. Daraus leite sich die Hoffnung ab, dass Luxusgüter durch …

