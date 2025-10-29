Die Drohnenrevolution verändert die Kriegsführung fundamental und treibt die Verteidigungsausgaben in nie gekannte Höhen. Diese technologische Zeitenwende öffnet einzigartige Investmentfenster. Analysten sprechen bereits von einem Superzyklus in diesem Bereich. Wer jetzt in die Schlüsseltechnologien von morgen investiert, kann von diesem strukturellen Megatrend profitieren. Drei spezialisierte Unternehmen, die diese Chance verkörpern, stehen im Fokus: DroneShield, NEO Battery Materials und Hensoldt.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.