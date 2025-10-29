Stuttgart - Der Gewinn des Autobauers Mercedes-Benz ist im dritten Quartal eingebrochen. Das Konzernergebnis lag nur noch bei 1,190 Milliarden Euro, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 1,719 Milliarden Euro.



"Die Quartalsergebnisse stehen im Einklang mit unserer Prognose für das Gesamtjahr", sagte Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius. Man habe die "größte Produkt- und Technologieoffensive" der Geschichte des Unternehmens gestartet.



Das bereinigte Ebit der Mercedes-Benz-Group erreichte im dritten Quartal 2,099 Milliarden Euro (Q3 2024: 2,537 Milliarden Euro). Im Wesentlichen sei es durch ein niedrigeres Verkaufsvolumen und höhere Ausgaben aufgrund von Zöllen und Wechselkurseffekten beeinflusst worden, so der Autobauer. Das Konzern-Ebit wurde im dritten Quartal um Sondereffekte in Höhe von insgesamt 1,349 Milliarden Euro bereinigt, der Großteil davon (876 Millionen Euro) entfällt dem Konzern zufolge auf das Personalabbauprogramm in Deutschland sowie auf "Optimierungsprogramme" im Ausland. An der Prognose für das Gesamtjahr hält der Konzern fest.





