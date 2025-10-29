© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa - dpa-Bildfunk

Die UBS hebt Amazons Kursziel an und erwartet starke Quartalszahlen. Analysten sehen Potenzial in Cloud, Werbung und Prime - die Aktie bleibt ein "Sprungbrett".Kurz vor Amazons Zahlen zum dritten Quartal hat die Schweizer Großbank UBS ihre Einschätzung bekräftigt und das Kursziel für die Aktie von 271 auf 279 US-Dollar angehoben. Das entspricht einem Kurspotenzial von rund 23 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Montag. Die Analysten bleiben bei ihrer Kaufempfehlung und erwarten laut CNBC einen weiteren starken Geschäftsbericht des E-Commerce-Giganten. E-Commerce und Margen im Aufwind UBS-Analyst Stephen Ju passte seine Prognosen für Amazon leicht nach oben an. Vor allem die …