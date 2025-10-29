Nur wenige Tage nach dem Abriss der markanten Kühltürme des ehemaligen Atomkraftwerks startet RWE am Standort Gundremmingen mit einem neuen Großprojekt. Der Energiekonzern RWE startet dort am heutigen Mittwoch offiziell den Bau von Deutschlands größtem Batteriespeicher. Die Aktie von RWE präsentiert sich derweil weiter stark. Auch Goldman Sachs äußerte sich positiv.Der geplante Energiespeicher soll eine Kapazität von etwa 700 Megawattstunden erreichen. Mit dieser Anlage lässt sich überschüssiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
