Wirtschafts- und Finanztermine im Überblick:Am Super-Donnerstag, 30. Oktober 2025, trifft an den Märkten alles zusammen: Die EZB verkündet ihren Zinsentscheid, während frische BIP-Daten aus Deutschland, der Eurozone und den USA den Konjunkturtrend vorgeben. Gleichzeitig steht eine Flut an Unternehmenszahlen an - darunter Schwergewichte wie Apple, Amazon, Volkswagen, Lufthansa, Shell, TotalEnergies und Mastercard. Besonders die Tech-Giganten ...

