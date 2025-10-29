EQS-News: Drägerwerk AG & Co. KGaA
Dräger mit kräftiger Nachfrage, spürbarem Umsatzwachstum und sehr guter Ergebnisentwicklung in den ersten neun Monaten 2025
Lübeck - Die Drägerwerk AG & Co. KGaA hat ihren Auftragseingang in den ersten neun Monaten 2025 dank einer kräftigen Nachfrage deutlich gesteigert. Mit rund 2.594 Mio. Euro übertraf der Auftragseingang den hohen Vorjahreswert um etwa 174 Mio. Euro (9 Monate 2024: 2.420,5 Mio. Euro). Der Umsatz stieg um etwa 48 Mio. Euro auf rund 2.344 Mio. Euro (9 Monate 2024: 2.295,1 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte mit 77,1 Mio. Euro zwar nicht den Vorjahreswert (9 Monate 2024: 80,1 Mio. Euro), hierfür waren jedoch insbesondere die positiven Einmaleffekte im Vorjahr verantwortlich. Die EBIT-Marge belief sich auf 3,3 Prozent (9 Monate 2024: 3,5 Prozent).
"Die Nachfrage nach unserer ,Technik für das Leben' lag in den ersten neun Monaten 2025 deutlich über dem hohen Vorjahresniveau. Einen so starken Auftragseingang nach drei Quartalen hatten wir zuletzt in unserem Rekordjahr 2020", sagt Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG. "Auch der Umsatz ist spürbar gestiegen. Unser Ergebnis hat sich ebenfalls sehr gut entwickelt. Trotz des Wegfalls positiver Einmaleffekte und des Gegenwinds durch US-Zölle und nachteilige Wechselkurse haben wir das Vorjahresergebnis fast erreicht. Das zeigt, dass wir Fortschritte bei der Verbesserung unserer Profitabilität machen."
Auftragseingang deutlich erhöht
Im Segment Medizintechnik stieg der Auftragseingang währungsbereinigt um 11,6 Prozent auf 1.495,5 Mio. Euro (9 Monate 2024: 1.368,5 Mio. Euro). Haupttreiber war die hohe Nachfrage nach unseren Beatmungs- und Anästhesiegeräten, Services und Verbrauchsmaterialien. Zudem erhielten wir im zweiten Quartal einen mehrjährigen Großauftrag für Krankenhausinfrastruktursysteme aus Mexiko.
Das Segment Sicherheitstechnik setzte sein Auftragswachstum fort. Der Auftragseingang erhöhte sich währungsbereinigt um 5,7 Prozent auf 1.098,6 Mio. Euro (9 Monate 2024: 1.052,1 Mio. Euro). Die größten Wachstumstreiber waren Gasmesstechnik, Atem- und Personenschutzprodukte sowie kundenspezifische Lösungen.
Umsatzwachstum in beiden Segmenten und allen Regionen
Ergebnis ohne Berücksichtigung positiver Einmaleffekte im Vorjahr erheblich gestiegen
Unser EBIT erreichte mit 77,1 Mio. Euro nicht den Vorjahreswert (9 Monate 2024: 80,1 Mio. Euro). Hauptursache waren positive Einmaleffekte in Höhe von rund 30 Mio. EUR im Vorjahr: Im zweiten Quartal 2024 hatte Dräger einen nicht strategischen Geschäftsbereich in den Niederlanden und ein Grundstück in den USA für insgesamt rund 20 Mio. Euro verkauft; hinzu kam die Veräußerung eines Gebäudes in Spanien für rund zehn Mio. Euro im dritten Quartal 2024. Zusätzlich haben Währungs- und Zolleffekte das Ergebnis in den ersten neun Monaten 2025 beeinträchtigt. Bereinigt um diese Effekte hätte unser EBIT den Vorjahreswert deutlich übertroffen.
Geschäftsentwicklung im dritten Quartal
Der Umsatz von Dräger stieg währungsbereinigt deutlich um 10,1 Prozent auf 833,3 Mio. Euro (3. Quartal 2024: 774,6 Mio. Euro). Dabei legten beide Segmente und alle Regionen zu. Die Bruttomarge erhöhte sich um 2,1 Prozentpunkte auf 45,6 Prozent (3. Quartal 2024: 43,5 Prozent). Das EBIT konnte sich trotz der oben genannten belastenden Effekte mehr als verdoppeln und stieg auf 56,7 Mio. Euro (3. Quartal 2024: 24,4 Mio. Euro). Die EBIT-Marge erhöhte sich ebenfalls signifikant um 3,7 Prozentpunkte auf 6,8 Prozent (3. Quartal 2024: 3,1 Prozent).
Jahresprognose: Umsatz und EBIT-Marge eher in der oberen Hälfte der Spanne erwartet
"Die hervorragende Auftragsentwicklung und die zunehmende Umsatzdynamik stimmen uns optimistisch für den weiteren Geschäftsverlauf in diesem Jahr", so Stefan Dräger.
