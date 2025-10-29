Der DAX zeigte sich am Dienstag ohne großen Schwung. Am Ende ging er mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 24.278,63 Punkten aus dem Handel. Und auch der Start in den Mittwoch dürfte verhalten ausfallen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,3 Prozent tiefer auf 24.212 Punkte.Heute steht eine ganze Reihe wichtiger Termine auf dem Programm. Konjunkturseitig fällt der Blick auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend. Erwartet wird hier eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
