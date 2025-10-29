© Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Visa übertrifft die Erwartungen der Analysten: Starker Konsum und neue Technologien wie KI treiben Umsatz und Gewinn an. Der Zahlungsriese blickt optimistisch auf das wichtige Weihnachtsgeschäft.Visa hat im abgeschlossenen vierten Geschäftsquartal erneut die Robustheit des weltweiten Kartengeschäfts unter Beweis gestellt. Der bereinigte Nettogewinn des Zahlungsriesen stieg gegenüber dem Vorjahr um sieben Prozent auf 5,8 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 2,98 US-Dollar Gewinn je Aktie. Damit wurde die Erwartung der Analysten leicht übertroffen. Auch die Umsätze konnten überzeugen und lagen leicht über den Erwartungen: Sie stiegen um fast zwölf Prozent auf 10,7 Milliarden US-Dollar. Das …