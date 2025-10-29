Visa übertrifft im Schlussquartal leicht die Erwartungen. Umsatz und Gewinn steigen zweistellig, das Transaktionsvolumen wächst weiter. Die Kosten ziehen jedoch kräftig an. Was Anleger jetzt wissen müssen - und warum die Aktie vor dem Weihnachtsquartal im Fokus steht.Visa hat am Dienstagabend nachbörslich solide Zahlen für das vierte Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres 2025 vorgelegt. Der weltgrößte Kreditkartenanbieter profitierte von anhaltend robustem Konsum und wachsender Reisetätigkeit. ...

