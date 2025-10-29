Der Chemieriese BASF hat heute seine Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Bei einigen wichtigen Kennzahlen schnitt der Konzern besser ab als erwartet, bei manchen etwas schwächer. Darüber hinaus passten die Ludwigshafener im Zuge des kürzlich erfolgten Verkaufs der Coatings-Sparte nun ihre Gesamtjahresprognose an.Die Erlöse verringerten sich um drei Prozent auf 15,23 Milliarden Euro. Bereinigt um das verkaufte Lacke-Geschäft betrug der Rückgang ebenfalls drei Prozent auf dann 14,33 Milliarden ...

