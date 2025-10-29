Swiss Rockets, MGI US LLC und Complete Genomics Inc. gaben heute bekannt, dass sie eine exklusive Lizenzvereinbarung mit MGI Tech und Complete Genomics, USA, geschlossen haben, die Swiss Rockets eine unbefristete, übertragbare, unterlizenzierbare, frei nutzbare Lizenz für die USA, Europa, Lateinamerika, Afrika und Zentralasien gewährt, mit der Option, die Rechte 2026 auf den asiatisch-pazifischen Raum auszuweiten. Diese Lizenz umfasst Patente und anderes geistiges Eigentum, das für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb der CoolMPS-Sequenzierungsplattform der nächsten Generation erforderlich ist, die eine schnellere, kostengünstigere und genauere Sequenzierung des gesamten Genoms sowie andere Omics-Tests ermöglicht. Die Vereinbarung umfasst Zahlungen im Zusammenhang mit Technologietransfer und umsatzabhängigen Lizenzgebühren.

Die zukünftige Entwicklung von Swiss Rockets wird sich auf die Weiterentwicklung der CoolMPS-Produkte mit innovativer Barcode-Lesetechnologie konzentrieren. Diese Innovationen werden umfassende Omics-Tests für die fortgeschrittene Genomforschung und molekulare Gesundheitsüberwachung unterstützen.

Die CoolMPS-Chemie bietet die fortschrittlichste MPS/NGS-Technologie, die kostengünstige Sanger-Sequenzierungsergebnisse mit einer Qualität von 600 bis 700 Basen erzeugt. Sie ermöglicht außerdem äußerst genaue typische 150- bis 200-Basen-Sequenzierungen. In Kombination mit proprietären Co-Barcoding-Bibliotheken umfasst das CoolMPS-Angebot die vollständige Sequenzierung von Haplotyp-phasierten Genomen, Transkriptomen und Mikrobiomen sowohl zur Krankheitsprävention als auch zur optimalen Behandlungsauswahl, beispielsweise im Bereich der Krebserkennung.

In Kombination mit einer speziellen Sequenzierungsbibliothek für zellfreies dsDNA ermöglicht es außerdem die genaueste WGS-basierte Krebsfrüherkennung und MRD, da beide Originalstränge in einem DNA-Nanoball sequenziert werden können, wodurch fast alle falschen somatischen Mutationen aufgrund von DNA-Schäden oder Amplifikations- und Sequenzierungsfehlern eliminiert werden.

Die ersten CoolMPS-Sequenzer, die kostengünstige SE600+-Reads für neue Anwendungen wie CompleteWGS, CompleteTranscriptome und CompleteMicrobiom ermöglichen, sollen im ersten Quartal 2026 vorab verfügbar sein.

Diese vielversprechende Vereinbarung zwischen Swiss Rockets, MGI und Complete Genomics wird uns dabei unterstützen, unsere bahnbrechende CoolMPS-Technologie weiterzuentwickeln und unsere ursprüngliche Vision zu verwirklichen, durch Omics für alle ein längeres gesundes Leben zu ermöglichen. "Für mich geht damit ein Traum in Erfüllung", erklärte Dr. Rade Drmanac, Chief Scientific Officer von MGI und Gründer von Complete Genomics. "Wir verfügen nun über alle erforderlichen Voraussetzungen, um das volle Potenzial unserer innovativen CoolMPS-Technologie auszuschöpfen."

Über Swiss Rockets AG:

Die Swiss Rockets AG unterstützt als Inkubator und Accelerator das Wachstum von Start-ups im Bereich Biotechnologie und Präzisionsmedizin, insbesondere im Bereich der Onkologie. Sein Portfolio an Radioligandentherapien, kleinen Molekülen und Impfstoffen in der präklinischen und klinischen Phase hat bereits das Interesse der weltweit führenden Pharmaunternehmen für zukünftige Partnerschaften geweckt. Die Swiss Rockets AG wurde von einem Team bestehend aus Dr. Vladimir Cmiljanovic, Chief Executive Officer, Dr. Natasa Cmiljanovic, Chief Operating Officer, Manuel Ebner, Dr. Thomas Sander und Dr. Thomas Staehelin gegründet.

Über MGI

MGI Tech Co., Ltd. (oder seine Tochtergesellschaften, zusammen als MGI bezeichnet) hat sich dem Aufbau von Kernwerkzeugen und -technologien verschrieben, die Innovationen in den Biowissenschaften vorantreiben. Unser Schwerpunkt liegt in der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Instrumenten, Reagenzien und verwandten Produkten im Bereich der Biowissenschaften und Biotechnologie. Wir bieten Echtzeit-, Multi-Omics- und ein umfassendes Spektrum an digitalen Geräten und Systemen für die Präzisionsmedizin, Landwirtschaft, Gesundheitswesen und verschiedene andere Branchen.

MGI wurde im Jahr 2016 gegründet und hat sich zu einem führenden Unternehmen im Bereich Life Science entwickelt, das Kunden auf sechs Kontinenten bedient und weltweit Einrichtungen für Forschung, Fertigung, Schulung und Kundendienst eingerichtet hat. MGI zeichnet sich als eines der wenigen Unternehmen aus, das in der Lage ist, klinisch einsetzbare Gensequenzierer mit unterschiedlichen Durchsatzkapazitäten von Gb bis Tb eigenständig zu entwickeln und in Serie zu produzieren. Mit beispielloser Fachkompetenz, innovativen Produkten und einem Engagement für globale Wirkung gestaltet MGI weiterhin die Zukunft der Biowissenschaften.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://en.mgi-tech.com/, LinkedIn, X und YouTube.

Complete Genomics

Complete Genomics ist ein wegweisendes Life-Science-Unternehmen, das innovative End-to-End-Lösungen für die DNA-Sequenzierung anbietet. Seit seiner Gründung im Jahr 2005 ist es führend in der Entwicklung kosteneffizienter Sequenzierungstechnologien mit hohem Durchsatz. Unsere Produkte haben mehr als 10.900 Publikationen in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.completegenomics.com.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Die Swiss Rockets AG hat diese Pressemitteilung nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die allgemeinen Hintergrundinformationen zu den Aktivitäten der Swiss Rockets AG entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Diese Informationen werden in zusammengefasster Form bereitgestellt und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Kauf, Verkauf oder sonstigen Handel mit Aktien der Swiss Rockets AG oder zur Durchführung ähnlicher Transaktionen dar. Die hierin enthaltenen Informationen umfassen bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und Schätzungen. Solche Informationen unterliegen erheblichen wissenschaftlichen, wirtschaftlichen, geschäftlichen und finanziellen Unsicherheiten, die nicht im Voraus vorhergesagt werden können. Daher können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen abweichen. Weder die Swiss Rockets AG noch ihre Konzerngesellschaften geben Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien hinsichtlich der in dieser Mitteilung bereitgestellten Daten und Informationen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf deren Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit, Marktfähigkeit, kommerzielle Verwendbarkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck, insbesondere in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen, und geben keine Zusicherungen oder Garantien hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung und des Erfolgs ihrer Produkte, Strategien oder Geschäftsaktivitäten.

Dieser Haftungsausschluss unterliegt schweizerischem Recht. Für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung ergeben, sind ausschließlich die zuständigen Gerichte des Kantons Basel-Stadt, Schweiz, zuständig.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

