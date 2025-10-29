Das brandenburgische Dorf Feldheim blickt auf 15 Jahre energieautarke Versorgung zurück. Seit 2010 deckt der Ort seinen gesamten Strom- und Wärmebedarf aus erneuerbaren Energien. Und ist ein Gemeinschaftsprojekt der Energiequelle GmbH, der Stadt Treuenbrietzen, der örtlichen Agrargenossenschaft und der Bürger:innen. Eigenes Strom- und Wärmenetz aus Wind, Biogas und HolzKern der Stromversorgung ist ein Windpark mit derzeit 52 Windenergieanlagen. Eine einzige davon reicht aus, um Feldheim mit Strom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
