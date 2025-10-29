Strategische Zusammenarbeit verschafft Lantronix langfristige Chancen auf dem globalen Drohnenmarkt

IRVINE, Kalifornien, Oct. 29, 2025, dem führenden Anbieter von Onboard-Video- und KI-Bildverarbeitungssystemen, für die Integration in den neuesten Hochleistungsvideoprozessor ausgewählt wurde.

Diese Zusammenarbeit stärkt die wachsende Präsenz von Lantronix auf den schnell expandierenden globalen Märkten für Drohnen- und Verteidigungstechnologie, die laut dem Bericht "2025-2030 Global Drone Market Report" von Drone Industry Insight bis 2030 ein Volumen von 57,8 Milliarden US-Dollar erreichen sollen. Die neue Lösung ermöglicht die Echtzeit-Objekterkennung, -klassifizierung und -verfolgung auf Basis künstlicher Intelligenz und unterstützt autonome, missionskritische Anwendungen in den Bereichen Verteidigung und Nachrichtendienst sowie Überwachung und Aufklärung (ISR).

"Die Edge-KI-Technologie von Lantronix bietet Sightline die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit, auf die sich unsere Kunden bei anspruchsvollen Drohnen- und Verteidigungsanwendungen verlassen", erklärt Jon Atwood, CEO von Sightline Intelligence. "Durch die Bündelung unserer Kräfte bieten wir Videoinformationen in Echtzeit und unterstützen unsere Kunden dabei, neue operative Fähigkeiten in missionskritischen Umgebungen zu erreichen."

"Diese strategische Zusammenarbeit mit Sightline spiegelt unsere zunehmende Dynamik auf dem Markt für Edge-KI-Drohnen wider", erklärt Saleel Awsare, CEO von Lantronix. "Dies bestätigt unsere technologische Führungsposition und eröffnet uns langfristige Möglichkeiten sowohl im Verteidigungs- als auch im zivilen Sektor."

Technologischer Vorsprung fördert die Marktdifferenzierung

Die neuen Plattformen 4100-OEM und 4100-SOM von Sightline basieren auf den System-on-Modules (SOMs) Open-Q 7230CS und 5165RB von Lantronix, die beide mit Qualcomm® Dragonwing-Prozessoren ausgestattet sind. Sie wurden für OEMs und Systemintegratoren entwickelt, die Drohnen und ISR-Systeme der nächsten Generation entwickeln.

Zu den wesentlichen Vorteilen zählen:

Edge-KI-Verarbeitung: Ermöglicht Entscheidungen in Echtzeit in der Nähe des Sensors, reduziert die Latenz, verbessert die Zuverlässigkeit und macht die Anwendung unabhängig von der Cloud-Konnektivität.

Ermöglicht Entscheidungen in Echtzeit in der Nähe des Sensors, reduziert die Latenz, verbessert die Zuverlässigkeit und macht die Anwendung unabhängig von der Cloud-Konnektivität. KI-gestützte Objekterkennung: Verfolgt und erkennt Fahrzeuge, Drohnen, Personen und stationäre Objekte mithilfe adaptiver, missionsspezifischer Modelle.

Verfolgt und erkennt Fahrzeuge, Drohnen, Personen und stationäre Objekte mithilfe adaptiver, missionsspezifischer Modelle. Präzise Verfolgung schnell beweglicher Ziele. Verfügt über Videopipelines mit extrem geringer Latenz, einer Telemetrielatenz von nur ~7 ms und einer "Glass-to-Glass"-Latenz von etwa ~110 ms.

Verfügt über Videopipelines mit extrem geringer Latenz, einer Telemetrielatenz von nur ~7 ms und einer "Glass-to-Glass"-Latenz von etwa ~110 ms. SWaP-optimiert für UAV-Plattformen: Bietet eine kompakte Grundfläche (5,08 cm x 3,81 cm x 1,65 cm) und ein Leistungsprofil von 5 W, ideal für den Einsatz in Plattformen mit begrenzten Abmessungen und Leistungsanforderungen wie UAVs und Kardanaufhängungen.

Entwickelt für skalierbare, geschäftskritische Implementierungen

Der Lantronix-fähige 4100-OEM bietet Full-HD-Leistung mit H.265-Codierung, Zweikanalverarbeitung und Unterstützung für 4K/30, MISB/KLV-Standards sowie TAK-Interoperabilität. Mit mehreren E/A-Formaten, darunter HDMI, HDSDI und Ethernet-Streaming, bietet die Plattform Flexibilität für den Einsatz in einer Vielzahl von ISR- und Verteidigungssystemen.

Erkenntnisse für Anleger

Dieser Design-Erfolg mit Sightline bestätigt die differenzierte Edge-KI-Technologie von Lantronix und erweitert die Präsenz des Unternehmens in den Bereichen Verteidigung und UAV-Industrie, beides wachstumsstarke Märkte mit hohen Eintrittsbarrieren. Da Drohnen im kommerziellen und militärischen Bereich zunehmend zum Einsatz kommen, ist Lantronix gut positioniert, um mit seinen Hardware- und integrierten Computerlösungen von den sich bietenden Chancen zu profitieren.

Über die Lösungen und Engineering Services von Lantronix

Die Lösungen und Engineering Services von Lantronix kombinieren eingebettete Computertechnologie, Compliance-Expertise und flexiblen Software-Support, um die Produktentwicklung der Kunden zu beschleunigen. Dieser skalierbare Plattformansatz ermöglicht Sightline eine schnelle Markteinführung und versetzt Lantronix in die Lage, zukünftige industrielle IoT-Programme zu unterstützen, die die Einhaltung von TAA- und NDAA-Vorschriften erfordern.

Weitere Informationen zu den Engineering Services, SOM-Lösungenund zusätzlichen Drohnenanwendungenvon Lantronix finden Sie auf Lantronix.com.

Über Lantronix

Lantronix Inc. (Nasdaq: LTRX) ist ein weltweit führender Anbieter von Edge-KI- und industriellen IoT-Lösungen und bietet intelligentes Computing, sichere Konnektivität sowie Remote-Management für unternehmenskritische Anwendungen. Lantronix bedient wachstumsstarke Märkte, darunter Smart Cities, Unternehmens-IT sowie unbemannte kommerzielle und militärische Systeme, und ermöglicht seinen Kunden, ihre Betriebsabläufe zu optimieren sowie die digitale Transformation zu beschleunigen. Sein umfassendes Portfolio an Hardware, Software und Diensten unterstützt Anwendungen von sicherer Videoüberwachung und intelligenter Versorgungsinfrastruktur bis hin zu robustem Out-of-Band-Netzwerkmanagement. Indem Lantronix Intelligenz an den Netzwerkrand bringt, hilft es Unternehmen, in der heutigen KI-gesteuerten Welt Effizienz, Sicherheit und einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix.

Über Sightline Intelligence

Sightline Intelligence ist ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter Onboard-Videoverarbeitung für fortschrittliche Kamerasysteme, die in missionskritischen Anwendungen eingesetzt werden. Das 2007 als Sightline Applications gegründete Unternehmen mit Sitz in Portland, Oregon, verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung, und sein engagiertes Ingenieurteam erweitert kontinuierlich die Grenzen der Echtzeit-Videoverarbeitung und der bildbasierten KI. Das Unternehmen ist auf Hardware mit geringen Abmessungen, geringem Gewicht und geringem Stromverbrauch sowie auf fortschrittliche Software spezialisiert, die Rohvideodaten direkt am Netzwerkrand (Edge) in verwertbare Erkenntnisse umwandelt. Von der Verfolgung schnell beweglicher Ziele bis hin zur Erkennung und Klassifizierung von Bedrohungen - unsere Technologie genießt das Vertrauen von OEMs, Integratoren und Endnutzern im Verteidigungsbereich, die in den anspruchsvollsten Umgebungen der Welt tätig sind.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Sightline Intelligence.

©2025 Lantronix, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lantronix ist eine eingetragene Marke. Andere Marken und Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

"Safe Harbor"-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Diese Pressemitteilung hat zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu den Wachstumserwartungen im globalen Drohnenmarkt und zur Positionierung von Lantronix, um Chancen für langfristiges, margenstarkes Wachstum in den Märkten für Drohnen- und Verteidigungstechnologie zu nutzen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den potenziellen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Faktoren wie die Auswirkungen negativer oder sich verschlechternder regionaler und weltweiter Wirtschaftsbedingungen oder Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich der Auswirkungen auf die Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Störungen in unseren Lieferketten und denen unserer Lieferanten und Anbieter aufgrund von Änderungen der Handelspolitik der US-Regierung oder ausländischer Regierungen, einschließlich kürzlich erhöhter oder künftiger Zölle, einer Pandemie oder anderer Ausbrüche, Kriegen und jüngsten Konflikten in Europa, Asien und dem Nahen Osten oder anderen Faktoren, zu mindern; künftige Reaktionen auf Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und deren Auswirkungen; Risiken im Bereich der Cybersicherheit; Änderungen der geltenden Gesetze und Vorschriften der US-Regierung und ausländischer Regierungen; unsere Fähigkeit, unsere Akquisitionsstrategie erfolgreich umzusetzen oder akquirierte Unternehmen zu integrieren; Schwierigkeiten und Kosten beim Schutz von Patenten und anderen Eigentumsrechten; die Höhe unserer Verschuldung, unsere Fähigkeit, unsere Schulden zu bedienen, und die Beschränkungen in unseren Kreditverträgen; sowie alle weiteren Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2025 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind, der am 29. August 2025 bei der Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereicht wurde, einschließlich des Abschnitts "Risikofaktoren" in Punkt 1A von Teil I dieses Berichts sowie in unseren anderen öffentlichen Einreichungen bei der SEC. Weitere Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen Veröffentlichungen genannt werden. Darüber hinaus können die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund zusätzlicher Risiken und Unsicherheiten, die wir derzeit nicht kennen oder die wir derzeit nicht als wesentlich für unser Geschäft einschätzen, abweichen. Aus diesen Gründen sind die Anleger dazu angehalten, zukunftsgerichtete Aussagen mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Wir lehnen ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen nach diesem Datum zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder durch die Regeln der Nasdaq Stock Market LLC festgelegt. Wenn wir zukunftsgerichtete Aussagen aktualisieren oder korrigieren, sollten Anleger nicht davon ausgehen, dass wir weitere Aktualisierungen oder Korrekturen vornehmen werden.

Lantronix-Medienkontakt:

media@lantronix.com

949-212-0960

Lantronix - Analysten- und Anlegerkontakt:

investors@lantronix.com