Der chinesische Elektroauto-Gigant BYD hat einen neuen Versuch gestartet, um den hart umkämpften japanischen Markt zu erobern. Auf der Japan Mobility Show wurde gestern der Prototyp eines elektrischen Kei-Cars enthüllt. Dieses Segment gilt als der Schlüssel zum Erfolg im Land der aufgehenden Sonne, in dem heimische Marken wie Toyota und Honda dominieren.Bislang beißt sich BYD am japanischen Markt die Zähne aus. Seit dem offiziellen Marktstart Anfang 2023 bis Mitte dieses Jahres wurden gerade einmal ...

