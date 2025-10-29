© Foto: Vuk Valcic/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Die UBS überrascht mit einem Gewinnsprung von 74 Prozent im 3. Quartal und übertrifft die Erwartungen deutlich. Doch die Integration der Credit Suisse und mögliche strengere Kapitalregeln bleiben Herausforderungen.Die größte Schweizer Bank hat im dritten Quartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet und damit ein starkes Signal inmitten der laufenden Credit-Suisse-Integration gesetzt. Die UBS meldete einen Nettogewinn von 2,5 Milliarden US-Dollar. Das sind 74 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum und deutlich über den von LSEG befragten Analysten prognostizierten 1,85 Milliarden US-Dollar. Ein wesentlicher Treiber des Ergebnisses war die Auflösung von Rückstellungen für Rechtsrisiken …