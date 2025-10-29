Meta, Apple, Alphabet: Showdown für Big-Tech
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|231,65
|231,80
|10:07
|231,65
|231,85
|10:07
|Zeit
|10:01
|The Stock Market Faces Make-or-Break Tests: The Fed's Interest-Rate Decision and Earnings From Alphabet, Amazon, Apple, Meta, and Microsoft
|10:01
|Google Is the Latest Tech Titan to Go Nuclear to Power Its AI Ambitions
|09:46
|ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax ohne Elan - Musik spielt in New York
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch am Tag der Fed-Zinsentscheidung und vor wichtigen Quartalszahlen aus dem US-Technologiesektor hat sich der deutsche Aktienmarkt im frühen Handel nur wenig von der Stelle...
|09:33
|Die stille Goldgrube: Warum Google Ads für E-Commerce das mächtigste Tool bleibt
|Oldenburg (ots) - Während TikTok und Influencer-Marketing den Hype bestimmen, bleibt ein Klassiker oft unterschätzt - und dabei hochprofitabel: Google Ads. Denn wer nach einem Produkt sucht, ist meist...
|09:30
|Alphabet-Aktie auf dem Radar - warum viele Investoren plötzlich hellhörig werden!
|09:53
|Apples True Wireless In-Ears: Käufer beklagen lästige Pfeifgeräusche der Airpods Pro 3
|09:45
|Apple veröffentlicht kostenlosen KI-Datensatz mit 400.000 Bildern: Wer davon profitieren soll
|Forscher:innen bei Apple haben einen Datensatz mit mehr als 400.000 Bildern veröffentlicht. Mit diesem sollen künftige KI-Modelle trainiert werden. Für die Hauptarbeit an dem Set wurde interessanterweise...
|09:39
|MacBook und iPad: Diese drei Apple-Produkte erhalten als Nächstes das OLED-Upgrade
|09:02
|Märkte am Morgen: DAX vor Tech-Zahlen, Fed-Entscheid zurückhaltend; Nvidia, Apple, Microsoft, ...
|Auch am Mittwoch scheinen die Anleger am deutschen Aktienmarkt keine Risiken einzugehen. Der Dax dürfte vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an seinen zähen Wochenauftakt anknüpfen. Die Musik...
|09:49
|Meta has until year end to give Dutch users control of feeds
|09:48
|"Flight Unlimited": Realistischer VR-Flugsimulator für Meta Quest angekündigt
|09:46
|09:30
|Meta-Aktie auf dem Radar - warum viele Investoren plötzlich hellhörig werden!
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALPHABET INC CL A
|231,65
|+0,94 %
|APPLE INC
|231,10
|+0,24 %
|META PLATFORMS INC
|649,00
|+0,51 %