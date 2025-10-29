Auch am Mittwoch scheinen die Anleger am deutschen Aktienmarkt keine Risiken einzugehen. Der Dax dürfte vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an seinen zähen Wochenauftakt anknüpfen. Die Musik spielt zurzeit in New York, wo das KI-Fieber für immer neue Kursrekorde sorgt, auch wenn den US-Börsen am Vortag zum Handelsende hin die Luft etwas ausgegangen war. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn kaum Veränderung bei 24.267 Punkten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
