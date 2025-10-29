Das Full-Black-Modul hat eine neu entwickelte, matte Glasoberfläche, die störende Reflexionen verhindern soll. Damit eignet es sich besonders für Einsatzgebiete wie Flughäfen und Wohnquartiere, so der Schweizer Hersteller. Megasol nutzt für sein neues Full-Black-Modul mit 450 Watt Leistung eine selbst entwickelte Oberfläche aus mikrostrukturiertem Glas mit matter Optik. Das soll spiegelartige Reflexionen drastisch reduzieren. Zugleich schaffe die Oberfläche eine homogene, architektonisch ansprechende Anmutung des Glas-Glas-Moduls namens M450. Einem Blendgutachten der Berner Fachhochschule zufolge ...

