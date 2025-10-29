Zug - Glencore hat im Sommerquartal die Talfahrt bei der Kupferproduktion abgebremst. Insgesamt förderte der Rohstoffkonzern in den ersten neun Monaten 2025 allerdings immer noch deutlich weniger Kupfer als im Vorjahreszeitraum. Dafür stieg die Kohleproduktion. An seinem Langfristziel für den bereinigten Marketing-EBIT hält das Zuger Unternehmen fest, wie Glencore am Mittwoch in seinem Produktionsbericht bekannt gab. Entsprechend der bisherigen Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab