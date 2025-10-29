Netflix hat mit seinem jüngsten Quartalsbericht erneut für Schlagzeilen gesorgt. Obwohl die Zahlen auf den ersten Blick solide wirkten, verlor die Aktie nach Veröffentlichung der Ergebnisse rund zehn Prozent. Der Rückgang hatte jedoch weniger mit einer vorübergehenden Margenbelastung zu tun, sondern dürfte vielmehr auf Spekulationen um eine mögliche Übernahme von Warner Bros. Discovery zurückzuführen sein. Stabile Umsätze, temporäre Belastungen Netflix ...Den vollständigen Artikel lesen ...
