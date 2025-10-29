Digitale Vermögenswerte entwickeln sich zunehmend von einem spekulativen Trend zu einem festen Bestandteil moderner Investmentstrategien. Im Zentrum dieser Entwicklung steht Coinbase Global - eine der vertrauenswürdigsten und am strengsten regulierten Kryptobörsen der USA, die sich längst zu einem führenden Akteur im digitalen Finanzsektor gewandelt hat. Vom Börsengang zum S&P-500 Knapp fünf Jahre nach dem Börsengang hat es Coinbase Global in den ...

