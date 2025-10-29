Auf dem ersten Blick sah dies sehr ordentlich aus, was Hypoport am gestrigen Dienstag vorlegte hatte. Dies waren gute vorläufige Geschäftszahlen für das dritte Quartal. Sie zeigten erfreuliche Umsatz- und Ergebniszuwächse. Doch beim Ausblick musste der Finanzdienstleister seine Ziele für das Gesamtjahr nach unten korrigieren. Als Folge rutschte die Hypoport-Aktie kräftig ab. Mit einem Umsatzplus von elf Prozent auf rund 154 Millionen Euro und einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Plusvisionen.de