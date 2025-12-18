EQS Stimmrechtsmitteilung: Hypoport SE

Hypoport SE: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG



18.12.2025 / 16:20 CET/CEST

Veröffentlichung über Erwerb oder Veräußerung eigener Aktien



1. Angaben zum Emittenten Hypoport SE

Heidestraße 8

10557 Berlin

Deutschland

2. Namen der Tochterunternehmen oder Dritte/n

mit 3% oder mehr Aktien, wenn abweichend von 1.



3. Datum der Schwellenberührung 17.12.2025

4. Aktienanteil Aktienanteil in % Gesamtanzahl Stimmrechte des Emittenten Neu 3,085 % 6.872.164 Letzte Veröffentlichung 2,99 % /

5. Einzelheiten absolut in % direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) direkt indirekt (über Tochter

oder Dritten, § 71d

Abs. 1 AktG) 211.999 0 3,085 % 0 %





