ROUNDUP 2/Rotstift und Kostendruck: BASF streicht 4.800 Stellen

LUDWIGSHAFEN - Der weltgrößte Chemiekonzern BASF drückt bei seinem Sparkurs aufs Tempo. Der Kostendruck in der Chemieindustrie gerade in Europa und Deutschland sei hoch, sagte Vorstandschef Markus Kamieth am Freitag in Ludwigshafen. Der Dax -Konzern werde deshalb auch in den nächsten Jahren konsequent daran arbeiten, die Produktivität zu verbessern, effizienter zu werden und beim Personal einzusparen.

ROUNDUP 2: Netflix gibt Bieterkampf um Warner Brothers verloren

LOS ANGELES - Netflix ist aus dem Bieterstreit um Warner Brothers ausgestiegen und öffnet damit den Weg für die Übernahme des Hollywood-Urgesteins durch den Rivalen Paramount. Damit dürfte auch der Nachrichtensender CNN unter Kontrolle der Familie des als Trump-Unterstützers geltenden Tech-Milliardärs Larry Ellison wandern.

ROUNDUP: Hypoport will Gewinn 2026 weiter steigern - Aktie legt deutlich zu

BERLIN - Der Finanzdienstleister Hypoport will den Gewinn im Tagesgeschäft 2026 weiter kräftig ausbauen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll 40 bis 55 Millionen Euro erreichen, teilte das Berliner Unternehmen am Freitag im Zuge der Veröffentlichung vorläufiger Resultate mit. Die mittlere Analystenschätzung liegt in etwa in der Mitte der Spanne. Bei den Anlegern kam das Vorhaben gut an.

ROUNDUP: Delivery Hero steigert operativen Gewinn - Aber noch kein Ausblick 2026

BERLIN - Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat 2025 nach Zuwächsen im vierten Quartal deutlich mehr verdient. "2025 hat Delivery Hero seine Resilienz trotz wettbewerbsbedingtem und makroökonomischem Gegenwind gezeigt", sagte Konzernchef Niklas Östberg am Freitag laut Mitteilung. Analysten sahen indes Licht und Schatten in den Resultaten. An der Börse gab der Aktienkurs nach.

ROUNDUP: Alzchem blickt vorsichtig ins Jahr - Aktie nur kurz unter Druck

TROSTBERG - Der Spezialchemie-Konzern Alzchem hat im vergangenen Jahr wegen schwacher Nachfrage aus der Stahlindustrie etwas weniger umgesetzt als geplant. Der Erlös stieg insgesamt um zwei Prozent auf 562,1 Millionen Euro, wie das im SDax notierte Unternehmen am Freitag in Trostberg mitteilte. Laut Prognose hätten es eigentlich rund 580 Millionen Euro sein sollen. Analysten hatten zwar damit gerechnet, dass Alzchem das Ziel verfehlt, aber nicht in diesem Ausmaß. Auch beim Ausblick gab sich das Management vorsichtig. Der Aktienkurs legte nach schwächerem Start zu.

British-Airways-Mutter IAG verdient mehr als je zuvor



LONDON - Die British-Airways-Mutter IAG ist im vergangenen Jahr zu neuen Höhen aufgestiegen. Obwohl die Zahl der Fluggäste leicht sank, legte der operative Gewinn vor Sondereffekten dank höherer Erlöse und gesunkener Spritkosten um 13 Prozent auf gut fünf Milliarden Euro zu, wie die International Airlines Group (IAG) am Freitag in London mitteilte. Der Überschuss wuchs sogar um 22 Prozent auf 3,3 Milliarden Euro. Konzernchef Luis Gallego sprach von Rekordergebnissen und erwartet für 2026 weitere Steigerungen. Das Flugangebot soll in diesem Jahr um drei Prozent wachsen.

Swiss Re erzielt im Waldbrandjahr Rekordgewinn - Preise sinken deutlich

ZÜRICH - Auch der Rückversicherer Swiss Re hat ausgerechnet im Jahr der Waldbrände von Los Angeles so viel verdient wie nie zuvor. Mit rund 4,8 Milliarden US-Dollar (4,0 Mrd Euro) lag der Überschuss fast anderthalb Mal so hoch wie im Vorjahr. Zugleich übertraf die Swiss Re ihr eigenes Gewinnziel und die Erwartungen von Analysten. Jetzt will sie die Dividende erhöhen und weitere Aktien zurückkaufen. Allerdings musste die Swiss Re zum Jahreswechsel noch stärkere Preisrückgänge hinnehmen als ihre Konkurrentinnen Munich Re und Hannover Rück .

Holcim 2025 mit Gewinneinbruch wegen Verkauf von Nigeria-Geschäft

ZUG - Der Schweizer Baustoffkonzern Holcim hat im vergangenen Jahr einen Gewinnbruch erlitten. Der Reingewinn fiel auf 387 Millionen von 1,46 Milliarden Franken (1,6 Mrd Euro). Grund ist der Verkauf des Geschäfts in Nigeria, der einen hohen Währungsverlust von 1,38 Milliarden Franken einbrockte, wie Holcim am Freitag bekannt gab. Ohne diesen Sondereffekt sei der Reingewinn dagegen um 3,9 Prozent auf 1,78 Milliarden Franken gestiegen.



Weitere Meldungen



-Rolls-Royce: Gute Geschäfte mit Notstrom und Panzermotoren -ROUNDUP: Lyten-Übernahme von Northvolt in Schweden abgeschlossen -Tesla-Chef Musk will Robotaxis und Roboter auch in Europa -Kreise: VW-Konzern könnte mit Everllence-Verkauf mehr einnehmen -ROUNDUP: Warnstreiks legen Nahverkehr lahm

-ROUNDUP 2: Wie Bahn und GDL ohne Arbeitskämpfe eine Einigung fanden -Kassen gegen pauschale Honorarerhöhung für Apotheken

-Condor geht am Flughafen Frankfurt auf Distanz zur Lufthansa -Warken will Honorarplus für Apotheken auf den Weg bringen -ROUNDUP: Deutsche Bahn startet Sofortprogramm für mehr Komfort im Zug -FC Bayern im Achtelfinale gegen Bergamo, Bayer gegen Arsenal -Sachsen-Anhalt will Intel-Fläche schnell zurückkaufen -Kodi übernimmt Mäc Geiz

-ROUNDUP: Baustoffkonzern Saint Gobain mit etwas weniger Umsatz -Befragung: Verbraucher kaufen weniger Wein

-Bosch baut bisher 6.000 Stellen in Deutschland ab

-Tesla und IG Metall: Vergleich nach Streit um Tonaufnahme -OpenAI-Rivale Anthropic im Clinch mit dem Pentagon

-VW erreicht Marke von zwei Millionen E-Autos

-Italienische Lufthansa-Tochter erlaubt 30-Kilo-Hunde in Flugzeugen -VNG warnt vor Risiken für Gasverträge durch EU-Methanregeln -Skoda eröffnet neue Hightech-Fabrik für Batteriesysteme -KI-Agenten im Einkauf spalten Generationen und Geschlechter -Ja zu Luftsicherheitsabkommen mit Österreich

-Bericht: Bahn-Finanzvorständin muss nach drei Monaten gehen -Bundestag billigt internationales Meeresschutz-Abkommen -Einigung auf Nachbesserungen an Klinikreform

-Gesetz beschränkt Verwendung von F-Gasen

-Teure Tassen: Kaffeepreise in Europa teils über 10 Euro°

