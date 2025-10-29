Positive Überraschung bei der Schaeffler AG (ISIN: DE000SHA0100): Der Automobil- und Industriezulieferer hebt seine Prognose für den Free Cash Flow im laufenden Jahr deutlich an. Statt des bislang erwarteten Korridors von minus 200 bis null Millionen Euro rechnet das Unternehmen nun mit einem bereinigten Free Cash Flow vor Mittel- und Ausgaben für Übernahmen von null bis 200 Millionen Euro. Die Verbesserung basiert auf vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal 2025, die sowohl bei der Profitabilität als auch beim Cashflow besser ausfielen als vom Markt erwartet. Für Anleger ist das eine erfreuliche ...

