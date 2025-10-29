Ein alter Bekannter übernimmt das Ruder bei der Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6). Mit Wirkung zum 1. November 2025 wird Uwe Röhrhoff neuer Interims-CEO des MDAX-Konzerns und folgt damit auf Dietmar Siemssen, der sein Amt nach sieben Jahren im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat niederlegt. Die personelle Neuaufstellung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der System- und Lösungsanbieter für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche vor strategischen Herausforderungen steht. Mit Röhrhoff bekommt das Unternehmen einen ausgewiesenen Branchenkenner, der die Strukturen und das Geschäft bestens kennt. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.