Ein alter Bekannter übernimmt das Ruder bei der Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6). Mit Wirkung zum 1. November 2025 wird Uwe Röhrhoff neuer Interims-CEO des MDAX-Konzerns und folgt damit auf Dietmar Siemssen, der sein Amt nach sieben Jahren im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat niederlegt. Die personelle Neuaufstellung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der System- und Lösungsanbieter für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikbranche vor strategischen Herausforderungen steht. Mit Röhrhoff bekommt das Unternehmen einen ausgewiesenen Branchenkenner, der die Strukturen und das Geschäft bestens kennt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
