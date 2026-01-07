Die Gerresheimer-Aktie steht aktuell besonders im Blickpunkt von Leerverkäufern. Wie aus dem Bundesanzeiger, dem amtlichen Verkündungs- und Bekanntmachungsorgan der Bundesrepublik Deutschland, hervorgeht, sind mehrere institutionelle Investoren mit Leerverkaufspositionen beim Düsseldorfer Unternehmen aktiv. So hält die Qube Research & Technologies Limited derzeit eine Netto-Leerverkaufsposition von 0,69 Prozent. Two Sigma Investments hat seine Netto-Leerverkaufsposition ...Den vollständigen Artikel lesen ...
