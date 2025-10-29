© Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images

Während der Markt auf Stromengpässe blickt, liefert Bloom historische Zahlen und einen Deal, der alles verändern könnte. CEO Sridhar wittert den großen Durchbruch.Bloom Energy hat im dritten Quartal 2025 die Erwartungen weit übertroffen und erstmals seit Jahren einen klaren operativen Sprung erzielt. Der Brennstoffzellenhersteller meldete einen bereinigten Gewinn von 0,15 US-Dollar je Aktie nach einem Verlust von 0,01 US-Dollar im Vorjahr. Analysten hatten im Schnitt nur 0,09 US-Dollar erwartet. Der Umsatz stieg um 57 Prozent auf 519 Millionen US-Dollar - ebenfalls deutlich über den Markterwartungen von 428 Millionen US-Dollar. Die Aktie sprang nachbörslich um rund 20 Prozent. Der …