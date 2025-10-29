Neben der Deutschen Bank hat auch deren Tochter, der Vermögensverwalter DWS Group, mit den jüngsten Zahlen überzeugen können. Die Jahresziele hat der Vorstand nach der besser als erwarteten Geschäftsentwicklung fest im Blick. Nach den Zahlen steht nun ein wichtiges Kaufsignal bevor, das heute ausgelöst werden dürfte.Der Gewinn je Aktie legte auf 1,10 Euro zu - erwartet worden waren von der Analystengemeinde lediglich 1,04 Euro. Auch die Erträge wurden besser als erwartet abgeliefert. Von Juli bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...