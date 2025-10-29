Der Bundesrechnungshof (BRH) zieht eine kritische Bilanz zur Umsetzung der nationalen Wasserstoffstrategie: Trotz Milliardenförderungen kommt der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft kaum voran. Das gefährdet nicht nur die Klimaziele, sondern auch die finanzielle Stabilität des Bundes und die Zukunft des Industriestandorts Deutschland. "Trotz milliardenschwerer Förderungen verfehlt die Bundesregierung ihre ambitionierten Ziele beim Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft. Angebot und Nachfrage bleiben ...

