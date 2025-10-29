Asklepios platziert neues Social Schuldscheindarlehen über EUR 600,0 Mio.
Hamburg, 29. Oktober 2025. Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat erfolgreich Social Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 600,0 Mio. platziert. Die Emission dient der frühzeitigen Refinanzierung von Schuldscheinfälligkeiten in den Jahren 2025, 2026 und 2027 und wurde bei Bestands- sowie Neuinvestoren stark nachgefragt.
Das neue Social Schuldscheindarlehen wurde mit Laufzeiten von 3, 5, 7 und 10 Jahren emittiert und ist der zweite Social Schuldschein unter dem Social Finance Framework der Asklepios Gruppe, mit dessen Hilfe die Finanzierungsmittel der sozialen Gesundheitsinfrastruktur zugeordnet werden können.
Für den Transaktionserfolg war neben der Sicherstellung einer hohen Prolongationsquote der Bestandsinvestoren, die Akquisition von Neuinvestoren aus dem Ausland entscheidend. In einem insgesamt liquiden Schuldscheinmarkt erzielte die diesjährige Transaktion große Aufmerksamkeit.
"Das neue Social Schuldscheindarlehen ermöglicht uns die strategische Weiterentwicklung unseres Finanzierungsportfolios und die aktive Steuerung der Finanzierungsfälligkeiten.", sagt Hafid Rifi, Chief Financial Officer der Asklepios Gruppe. "Insbesondere das große Interesse seitens internationaler Neuinvestoren in Kombination mit einem resilienten Schuldscheinmarkt war ausschlaggebend für den Erfolg der diesjährigen Finanzierungstransaktion.", führt Rifi weiter aus. "Mit einem Anteil von 52% an internationalen Investoren ist es uns gelungen eine weitere Diversifizierung der Investorenschaft zu erreichen."
"Die frühzeitige Refinanzierung der Schuldscheinfälligkeiten in 2026 und 2027 ist durch bilaterale Vereinbarungen mit Bestandsinvestoren erfolgt.", ergänzt Benedikt Brörmann, Konzernbereichsleiter Corporate Finance & Treasury bei Asklepios. "Maßgeblich für diesen Erfolg ist dabei eine langjährige und vertrauensvolle Geschäftsbeziehung zu unseren Kapitalgebern", so Brörmann weiter.
Die Platzierung des Social Schuldscheindarlehens wurde von der Commerzbank, der DZ Bank und der Landesbank Baden-Württemberg als Arrangeure begleitet. Als Rechtsberater von Asklepios fungierte Linklaters LLP.
Über Asklepios
Die Asklepios Kliniken zählen zu den führenden privaten Betreibern von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Deutschland. Die Klinikgruppe steht für eine hoch qualifizierte Versorgung ihrer Patient:innen mit einem klaren Bekenntnis zu medizinischer Qualität, Innovation und sozialer Verantwortung. Auf dieser Basis hat sich Asklepios seit der Gründung vor über 35 Jahren dynamisch entwickelt. Aktuell verfügt der Konzern bundesweit über rund 160 Gesundheitseinrichtungen. Dazu zählen Akutkrankenhäuser aller Versorgungsstufen, Universitätskliniken, Fachkliniken, psychiatrische und forensische Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2024 suchten mehr als 3,6 Millionen Patient:innen die Gesundheitseinrichtungen von Asklepios auf.
Kontakt für Rückfragen:
Creditor Relations-Kontakt:
Stefan Sinzel
Manager Corporate Finance
Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA
Debusweg 3 - 61462 Königstein-Falkenstein
Tel: +49 6174 9011-96
E-Mail: ir@asklepios.com
Investor Relations-Kontakt:
Sarah Ludwig
Head of Investor Relations
Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA
Debusweg 3 - 61462 Königstein-Falkenstein
Tel: +49 6174 9011-72
E-Mail: ir@asklepios.com
Pressekontakt:
Rune Hoffmann
Konzernbereichsleiter Unternehmenskommunikation & Marketing
Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA
Rübenkamp 226 - 22307 Hamburg
Tel.: +49 40 1818-82 6630
Fax: +49 40 1818-82 6639
E-Mail: presse@asklepios.com
Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:
www.asklepios.com
www.asklepios.com/konzern/gesundheitsmagazin
www.facebook.com/asklepioskliniken
www.youtube.com/asklepioskliniken
Anmeldung zum Asklepios Newsletter:
https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/
Pflege-Blog: "Wir sind Pflege"
Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: Asklepios Kliniken
Schlagwort(e): Finanzen
29.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2220064 29.10.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group