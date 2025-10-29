NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 198 auf 199 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Quartalsbericht sei typisch solide gewesen, schrieb James Hooper am Dienstagabend. Möglicherweise ziehe das Wachstum des Industriegasekonzerns nun an./rob/ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 17:41 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 05:23 / UTC Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: FR0000120073

