Die Q3-Geschäftszahlen von Amadeus Fire (Amadeus) lagen insgesamt im Einklang mit den Erwartungen und bestätigen die anhaltende Schwäche in den Personal- und Ausbildungssektoren in Deutschland. Der Gruppenumsatz sank im Jahresvergleich um 18,8 % auf 90,7 Mio. EUR, während das EBITA auf 2,6 Mio. EUR fiel (-84 % im Jahresvergleich), belastet durch eine gedämpfte Einstellungstätigkeit und 5,3 Mio. EUR an Restrukturierungskosten bei Comcave. Der Trainingsbereich schwächte sich weiter ab, während Dr. Endriss ein positiver Lichtblick blieb (+9 % im Jahresvergleich). Die Unternehmensführung bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und erwartet ein EBITA im unteren Bereich von 15 bis 25 Mio. EUR. Obwohl die Marktentwicklungen herausfordernd bleiben, legen die Restrukturierungsmaßnahmen und die Integration von Masterplan.com die Grundlage für ein erneutes Wachstum ab 2026. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 90,00 EUR, jedoch mit leicht angepassten Zahlen für die Integration von Masterplan. Das vollständige Update kann unter https://research-hub.de/companies/amadeus-fire-ag heruntergeladen werden. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/amadeus-fire-ag





© 2025 mwb research