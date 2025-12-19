For the following instruments, the Product Assignment Group in Xetra (MIC: XETR) will change with effect from 22 December 2025:
Instrument Mnemonic ISIN Product Assignment Group (old) Product Assignment Group (new)
Aumovio SE AMV0 DE000AUM0V10 GER0 (partitionID 55) MDX1 (partitionID 55)
TKMS AG & Co. KGaA TKMS DE000TKMS001 GER0 (partitionID 55) MDX1 (partitionID 55)
Gerresheimer AG GXI DE000A0LD6E6 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
HelloFresh SE HFG DE000A161408 MDX1 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
Ottobock SE & Co. KGaA OBCK DE000BCK2223 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
tonies SE TNIE LU2333563281 LUX0 (partitionID 56) SDX1 (partitionID 55)
Verbio SE VBK DE000A0JL9W6 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
PSI Software SE PSAN DE000A0Z1JH9 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
PSI Software SE z.Verkauf PSA DE000A0HMWM7 GER0 (partitionID 55) SDX1 (partitionID 55)
LPKF Laser & Electronics SE LPK DE0006450000 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)
STRATEC SE SBS DE000STRA555 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)
thyssenkrupp nucera AG&Co.KGaA NCH2 DE000NCA0001 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)
Formycon AG FYB DE000A1EWVY8 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)
ProCredit Holding AG PCZ DE0006223407 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)
Amadeus Fire AG AAD DE0005093108 SDX1 (partitionID 55) GER0 (partitionID 55)
Open orders in the instruments affected by the changes will not be deleted. For further information please call the Cash Markets Operations Helpline, tel. +49-69-211-1 14 00.
