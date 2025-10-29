© Foto: BASF SE

Der Chemiekonzern BASF meldet für das dritte Quartal einen Rückgang des operativen Ergebnisses - dennoch liegt es über den Erwartungen. Anleger reagieren erleichtert, die Aktie klettert.Der Chemieriese BASF hat im dritten Quartal ein bereinigtes EBITDA vor Sondereffekten in Höhe von 1,54 Milliarden Euro ausgewiesen, was einem Rückgang von rund 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Dieses Ergebnis liegt jedoch leicht über der Markterwartung von etwa 1,50 Milliarden Euro, wie Analysten-Konsensdaten zeigen. Die Umsatzentwicklung war von mehreren Belastungsfaktoren geprägt: Währungseffekte - insbesondere durch einen schwächeren US-Dollar - sowie sinkende Preise in …