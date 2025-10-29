Die Börse liebt Kooperationen, wenn zwei Schwergewichte zusammenkommen. Das zeigte sich gestern Abend eindrucksvoll bei Joby Aviation. Die Aktie des Flugtaxi-Pioniers schoss gestern nach Börsenschluss um mehr als zehn Prozent nach oben. Der Grund: eine Partnerschaft mit Tech-Gigant NVIDIA, die das autonome Fliegen revolutionieren könnte. Hightech-Rechner fürs Cockpit: Joby Aviation (ISIN: KYG651631007) setzt bei der Entwicklung seines autonomen Flugsystems namens "Superpilot" künftig auf die Computing-Plattform IGX Thor von NVIDIA. Diese basiert auf der leistungsstarken Blackwell-Architektur und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
