NAKIKI SE lädt zum virtuellen Roundtable am 30. Oktober 2025 ein: Hintergründe Konzern-Abschluss 2024



29.10.2025 / 10:21 CET/CEST

Frankfurt am Main, 29. Oktober 2025 - Die NAKIKI SE lädt zum virtuellen Roundtable am 30. Oktober 2025 ein. Der Vorstand wird über den aktuellen Stand der Abschlusserstellung 2024 und der Transformation zum Bitcoin Treasury-Unternehmen berichten.

Am 24. Oktober 2025 hatte die Gesellschaft gemeldet, dass im Rahmen der laufenden Abschlusserstellung das Steuerberater-Team kurzfristig gewechselt werden musste. Zudem hatte sich innerhalb der Konzern-Abschlusserstellung ergeben, dass im ersten Halbjahr 2024 ein signifikant niedrigerer Verlust entstanden ist, als im veröffentlichten Konzern-Halbjahresabschluss 2024 dargestellt. Der Konzern-Abschluss 2024 und der korrigierte Konzern-Halbjahresabschluss 2024 sollen schnellmöglich veröffentlicht werden.

Kontakt für Rückfragen (IR):

Telefon: +49 69 348 70 250

E-Mail: info@nakikifinance.com



NAKIKI SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main



Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300