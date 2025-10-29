EQS-News: Nakiki SE
NAKIKI SE lädt zum virtuellen Roundtable am 30. Oktober 2025 ein: Hintergründe Konzern-Abschluss 2024
Frankfurt am Main, 29. Oktober 2025 - Die NAKIKI SE lädt zum virtuellen Roundtable am 30. Oktober 2025 ein. Der Vorstand wird über den aktuellen Stand der Abschlusserstellung 2024 und der Transformation zum Bitcoin Treasury-Unternehmen berichten.
Am 24. Oktober 2025 hatte die Gesellschaft gemeldet, dass im Rahmen der laufenden Abschlusserstellung das Steuerberater-Team kurzfristig gewechselt werden musste. Zudem hatte sich innerhalb der Konzern-Abschlusserstellung ergeben, dass im ersten Halbjahr 2024 ein signifikant niedrigerer Verlust entstanden ist, als im veröffentlichten Konzern-Halbjahresabschluss 2024 dargestellt. Der Konzern-Abschluss 2024 und der korrigierte Konzern-Halbjahresabschluss 2024 sollen schnellmöglich veröffentlicht werden.
