Die Nakiki SE begibt ihren ersten fünfjährigen Bitcoin-Bond (ISIN: DE000A460N46) mit einem Volumen von bis zu 8 Mio. Euro. Die Anleihemittel sollen zum Aufbau eines werthaltigen Bitcoin-Bestands verwendet werden. Der jährliche Zinskupon, der zweimal im Jahr ausgezahlt wird, beträgt 9,875%. Interessierte Anleger können die Anleihe ab sofort ab einer Mindestanlage von 1.000 Euro bis zum 19. Januar 2026 direkt über die Emittentin zeichnen. ...

