Summary: Nakiki legt vorläufige Finanzdaten vor Erstes Berichtsjahr Neuaufstellung von Vorstand und Strategie Fokus auf Bitcoin-Treasury-Modell Nakiki hat vorläufige, ungeprüfte Finanzinformationen für das Rumpfgeschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Der Zeitraum vom 3. April bis zum 31. Dezember 2024 war das erste Berichtsjahr nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens der Vorgängergesellschaft. Entsprechend steht weniger die Ergebnisentwicklung im Vordergrund als die Stabilisierung und strategische Neuaufstellung des Unternehmens. Eingeschränkte Vergleichbarkeit der Zahlen: Das Unternehmen weist ausdrücklich ...

