Die von Vodasun errichtete Photovoltaik-Anlage soll noch im November ans Netz gehen. Der italienische Hersteller Futurasun lieferte seine farbigen Solarmodule für die Anlage auf dem denkmalgeschützten Gebäude. Auf dem denkmalgeschützten Gebäude des Bundesverteidigungsministeriums in Berlin ist nach Aussage von Vodasun eine der größten farbigen Photovoltaik-Anlagen Deutschlands entstanden. Auf einer Fläche von rund 2000 Quadratmetern installierte das Münchner Unternehmen mehr als 900 Solarmodule mit jeweils 400 Watt Leistung. Insgesamt kommt die Photovoltaik-Anlage auf 380 Kilowatt und wird voraussichtlich ...

