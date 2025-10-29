Bei Nvidia reißen die News nicht ab. Am Dienstag wurde bekannt, dass sich der US-Chipriese für eine Milliarde an Nokia beteiligen wird. Zuletzt schloss man zudem einen Deal mit Uber im Bereich Robotaxis. Uber plant hier in Zukunft mit 100.000 Fahrzeugen, basierend auf Nvidia-Technologie. Derweil gibt die Aktie von Nvidia weiter mächtig Gas. Schon heute könnte Nvidia Geschichte schreiben. Als weltweit erstens Unternehmen könnte beim Börsenwert der Sprung über die 5-Billionen-Dollar-Marke gelingen.Schon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
