© Foto: Marijan Murat - dpa

Nvidia-Boss Jensen Huang zündet den nächsten KI-Turbo - und hat mit einem Satz den gesamten Quantenmarkt ins Wanken gebracht. Anleger feiern und fluchen zugleich.Die Euphorie um Quanten-Computing-Aktien ist nach einem kurzen Höhenflug abrupt verpufft. Papiere von Rigetti Computing, IonQ, D-Wave Quantum und Quantum Computing gerieten am Dienstag deutlich unter Druck - mit Verlusten zwischen fünf und neun Prozent. Auslöser war die Präsentation von Nvidia-Chef Jensen Huang auf der GTC in Washington. Zunächst sorgte seine Ankündigung einer neuen Systemarchitektur namens NVQLink, die Quantenprozessoren (QPUs) und GPUs künftig enger verknüpfen soll, für Begeisterung. Huang erklärte: "Die …