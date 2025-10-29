Die Aktie des Duftherstellers Symrise musste am Dienstag nach der Vorstellung des Quartalsberichts Kursverluste bis zu rund -4,6% hinnehmen. Damit bleibt sie weiterhin schwach und kann den jüngsten Anstieg nicht fortsetzen. Was ist hier jetzt ratsam? Nachfrageschwäche setzt sich fort Die schwache Konjunktur macht dem Holzmindener Unternehmen stark zu schaffen. Somit setzt sich die angespannte Lage des ersten Halbjahres weiter fort. Der Umsatz im ...

