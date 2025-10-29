Mit dem Sunny Tripower X 60 erweitert die SMA Solar Technology AG ihr Portfolio für gewerbliche Photovoltaikanlagen. Der neue Solar-Wechselrichter kombiniert integriertes Energiemanagement, hohe Sicherheit und flexible Einsatzmöglichkeiten von Dachanlagen über Carports bis zu Freiflächenprojekten. Der Sunny Tripower X 60 wurde speziell für die Anforderungen von Gewerbebetrieben entwickelt. Er liefert bis zu 60 kW Leistung bei 400 V AC und unterstützt Hochstrom- sowie bifaziale PV-Module. Dank werkzeugloser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver