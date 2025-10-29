Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt macht sich am Mittwoch im Handelsverlauf spürbare Zurückhaltung vor den weiteren Ereignissen breit. «Kaum ein Marktteilnehmer möchte sich angesichts der vielfältigen Themen, die noch anstehen, positionieren», kommentierte ein Händler. Er spielte damit auf die Fed-Zinssitzung, wichtige US-Unternehmenszahlen sowie das mit Spannung erwartete morgige Treffen zwischen US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping ...

