Zürich - Thomas Bucheli geht Mitte 2026 in Pension. Nun hat SRF seine Nachfolge bestimmt: Gaudenz Flury übernimmt im kommenden Jahr die Leitung von «SRF Meteo». Mit Felix Blumer tritt zudem ein weiteres Teammitglied in den Ruhestand. Seine letzte Sendung hat Blumer bereits am kommenden Freitag im Radio. Der langjährige Leiter von «SRF Meteo», Thomas Bucheli, geht im kommenden Jahr nach über 30 Jahren im Dienst von SRF in Pension. Seine Nachfolge ...

